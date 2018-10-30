Пирог с мясом

Пирог отличается необычной технологией приготовления, в результате чего получается воздушным, мягким и очень вкусным. Начинки, в основном, используются солёные, ну, а самый вкусный получается с мясом. Пирог на большой противень.

Ингредиенты:

Мука пшеничная 1 кг

Яйцо 2 шт

Сахар 1 ст. ложка

Масло сливочное (или маргарин) 200 гр.

Простокваша (или натуральный йогурт) 500 мл

Соль 1/2 ч. ложки

Сода (полная) 1 ч. ложка

Желток яичный (для смазывания) 1 шт

Мясо (любое) 500 гр.

Лук репчатый 2 шт

Специи по вкусу

Зелень по вкусу

Приготовление: