Пирог с мясом

Пирог отличается необычной технологией приготовления, в результате чего получается воздушным, мягким и очень вкусным. Начинки, в основном, используются солёные, ну, а самый вкусный получается с мясом. Пирог на большой противень.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная 1 кг
- Яйцо 2 шт
- Сахар 1 ст. ложка
- Масло сливочное (или маргарин) 200 гр.
- Простокваша (или натуральный йогурт) 500 мл
- Соль 1/2 ч. ложки
- Сода (полная) 1 ч. ложка
- Желток яичный (для смазывания) 1 шт
- Мясо (любое) 500 гр.
- Лук репчатый 2 шт
- Специи по вкусу
- Зелень по вкусу
Приготовление:
- Мясо сварить до готовности и оставить остывать в бульоне.
- Для теста. Простоквашу взбить с яйцами, сахаром и солью. Просеять примерно треть муки и перемешать. Добавить хорошо размягченное масло и снова вымешать. Просеять оставшуюся муку (часть оставить на подпыливание стола). Замесить мягкое, податливое тесто. Тесто должно получиться эластичным и не липнущим.
- Соду разделить на 3 равные части.
- Раскатать тесто в прямоугольник и по всей поверхности равномерно присыпать 1 частью соды.
- Сложить конвертом, снова раскатать, присыпать 2-й частью соды.
- Снова сложить в конверт, раскатать, присыпать 3-й частью соды, сложить конвертом, положить в миску, прикрыть полотенцем и оставить на 2-3 часа в тёплом месте, чтоб тесто подошло.
- Для начинки. Мясо пропустить через мясорубку. Лук измельчить и поджарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить прокрученный фарш, соль, специи по вкусу, влить 1-2 ст. л. мясного бульона, потушить минут 10 и снять с плиты. Добавить зелень по вкусу и перемешать. Остудить.
- Выложить тесто на стол и разделить на 2 части.
- Раскатать 1-ю часть и выложить на противень, смазанный маслом или застеленный силиконовым ковриком. Распределить начинку.
- Раскатать 2-ю часть теста и выложить на начинку. Защипать края.
- Взболтать желток и смазать пирог, разрезать на ромбы.
- Выпекать при 180*С 30-35 минут, или до золотистого цвета.