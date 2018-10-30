Пирог с мясом

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Пирог отличается необычной технологией приготовления, в результате чего получается воздушным, мягким и очень вкусным. Начинки, в основном, используются солёные, ну, а самый вкусный получается с мясом. Пирог на большой противень.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная 1 кг
  • Яйцо 2 шт
  • Сахар 1 ст. ложка
  • Масло сливочное (или маргарин) 200 гр.
  • Простокваша (или натуральный йогурт) 500 мл
  • Соль 1/2 ч. ложки
  • Сода (полная) 1 ч. ложка
  • Желток яичный (для смазывания) 1 шт
  • Мясо (любое) 500 гр.
  • Лук репчатый 2 шт
  • Специи по вкусу
  • Зелень по вкусу

Приготовление:

  1. Мясо сварить до готовности и оставить остывать в бульоне.
  2. Для теста. Простоквашу взбить с яйцами, сахаром и солью. Просеять примерно треть муки и перемешать. Добавить хорошо размягченное масло и снова вымешать. Просеять оставшуюся муку (часть оставить на подпыливание стола). Замесить мягкое, податливое тесто. Тесто должно получиться эластичным и не липнущим.
  3. Соду разделить на 3 равные части.
  4. Раскатать тесто в прямоугольник и по всей поверхности равномерно присыпать 1 частью соды.
  5. Сложить конвертом, снова раскатать, присыпать 2-й частью соды.
  6. Снова сложить в конверт, раскатать, присыпать 3-й частью соды, сложить конвертом, положить в миску, прикрыть полотенцем и оставить на 2-3 часа в тёплом месте, чтоб тесто подошло.
  7. Для начинки. Мясо пропустить через мясорубку. Лук измельчить и поджарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить прокрученный фарш, соль, специи по вкусу, влить 1-2 ст. л. мясного бульона, потушить минут 10 и снять с плиты. Добавить зелень по вкусу и перемешать. Остудить.
  8. Выложить тесто на стол и разделить на 2 части.
  9. Раскатать 1-ю часть и выложить на противень, смазанный маслом или застеленный силиконовым ковриком. Распределить начинку.
  10. Раскатать 2-ю часть теста и выложить на начинку. Защипать края.
  11. Взболтать желток и смазать пирог, разрезать на ромбы.
  12. Выпекать при 180*С 30-35 минут, или до золотистого цвета.

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