Мариновать капусту умеют многие хозяйки. А вот если сделать такое же блюдо, заменив привычную белокочанную пекинской, получится совершенно новый вкус. Пекинка, даже несмотря на пикантный маринад, сохраняет свою сочность и хрусткость. Так что сегодня на столе маринованная пекинская капуста быстрого приготовления. Салат можно есть уже через два часа. Его можно подавать как самостоятельное блюдо, а также использовать как компонент гамбургеров, хот догов, добавлять в шаурму.

Ингредиенты:

Пекинская капуста 500 г

Сахар 1 ч.л

Соль 1 ч.л

Куркума 1/4 ч.л

Лук репчатый 2 шт

Чеснок 1-2 зубчик

Столовый уксус 9% 3 ст.л

Растительное масло 50 мл

Вода 150 мл

Приготовление

1. Подготовить все необходимое. Лук и морковку очистить. Пекинскую капусту промыть. Кочан следует выбирать свежий, сочный и упругий, листья должны быть от бледно-зеленого до практически белого цвета, без потемневших участков и признаков загнивания.

2. В кастрюлю всыпать соль, сахар и куркуму.

3. Влить воду, уксус и подсолнечное масло. Поставить на огонь и довести до кипения.

4. За это время пекинскую капусту нарезать довольно крупными квадратами. Разобрать на листья и сложить в удобную просторную миску.

5. Туда же отправить тертую на корейской терке морковь, четверть-кольца лука и измельченный в кашицу чеснок.

6. Залить кипящим маринадом.

7. Сразу же перемешать и оставить при комнатной температуре на 2-3 часа. Сверху лучше накрыть тарелкой и поместить груз весом около килограмма. Объем овощей значительно уменьшится, а жидкости в миске станет больше.

8. Маринованная пекинская капуста готова, можно пробовать.

Для хранения переложить в банку и убрать в холодильник.

Такая закуска стоит достаточно долго, но следует учитывать, что с каждым днем она будет становиться все острее и пикантнее.

Приятного аппетита.